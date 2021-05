Cidades Justiça determina que quinquênios dos servidores de Aparecida sejam restabelecidos O adicional por tempo de serviço incidia sobre a totalidade do vencimento do servidor, na mudança, a prefeitura entendeu que o adicional de produtividade não deve mais estar incluído na base de cálculo

Atendendo a um pedido do Sindicato dos Agentes de Trânsito e Transporte do Município de Aparecida de Goiânia (Sinatran), a juíza Vanessa Estrela Gertrudes, da Vara da Fazenda Pública, determinou ao município que restabeleça a incidência do quinquênio dos servidores públicos sobre a totalidade das verbas e não apenas sobre o vencimento base. De acordo com o entendimento d...