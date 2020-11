Cidades Jovem suspeita de matar namorado com agulha de narguilé vai responder por homicídio culposo O crime aconteceu após uma briga por um pastel de feira no bairro Village Garavelo, em Aparecida de Goiânia, no dia 19 de setembro deste ano

Nicole Maria, de 19 anos, suspeita de matar o namorado Adailton Gomes, de 24, com uma agulha de narguilé será indiciada por homicídio culposo, segundo informações divulgadas pela TV Anhanguera. O crime aconteceu após uma briga por um pastel de feira no bairro Village Garavelo, em Aparecida de Goiânia, no dia 19 de setembro deste ano. A jovem se apresentou à po...