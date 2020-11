Cidades Jovem de 19 anos é a principal suspeita de matar amiga em Aparecida de Goiânia Crime aconteceu no último domingo (8) em uma rua no setor Sítios Santa Luzia

Atualizada às 11h31. Uma mulher de 21 anos foi morta com um tiro em uma rua no setor Sítios Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. O crime aconteceu no último domingo (8). Na manhã desta quinta-feira (12), a Polícia Civil emitiu nota informando que a investigação do caso está em fase avançada. A corporação informou que a principal suspeita é a amiga da vítim...