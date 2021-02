Cidades Idosa de 74 anos é a sexta paciente com Covid-19 vinda de Manaus que morre em Aparecida Ao todo, foram 14 pacientes vindos de Manaus

Uma idosa, de 74 anos, é a sexta paciente que morreu, após ser transferida de Manaus (AM) com Covid-19 para o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP). De acordo com a unidade de saúde, ela faleceu na manhã desta quinta-feira (11), às 6h27. Desde que chegou do Amazonas, no dia 19 de janeiro, ela estava internada na UTI. Ao todo, foram 14 pacientes vindos...