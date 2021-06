Cidades Idosa acamada e homem são resgatados de casa em chamas em Aparecida de Goiânia Após os primeiros socorros, as vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde

Duas pessoas foram resgatadas, na noite desta segunda-feira (7), de uma casa em chamas, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas, uma idosa acamada, e um homem, foram encontrados inconscientes em um quarto. Após serem retiradas do local, as vítimas receberam os primei...