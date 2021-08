Cidades Homens suspeitos de matar jovem de 16 anos após estupro coletivo são denunciados em Aparecida O trio teria cometido os crimes no dia 14 de abril deste ano

Três homens com idade entre 21 e 23 anos foram denunciados por estupro coletivo, homicídio triplamente qualificado e destruição de cadáver de uma jovem de 16 anos, em Aparecida de Goiânia. Dionathan Warley Junio dos Santos, Diony Alves de Albuquerque e Igor Matheus Costa Rodrigues teriam cometido os crimes no dia 14 de abril deste ano. Segundo a denúncia do Minist...