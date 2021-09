Cidades Homem que atropelou a ex-namorada em Aparecida de Goiânia é denunciado por tentativa de homicídio Promotor apontou que o acusado agiu por motivo torpe, utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino

O homem que atropelou com uma moto a ex-namorada em uma rua de Aparecida de Goiânia foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) por tentativa de homicídio triplamente qualificada. O crime foi cometido no dia 23 de agosto deste ano. Na denúncia, o promotor de Justiça Milton Marcolino afirma que o acusado, João Paulo Pereira da Costa, agiu por m...