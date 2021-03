Cidades Homem é suspeito de matar irmã a facadas em Aparecida de Goiânia Uma irmã tentou impedir e acabou sendo atingida em uma das mãos

Uma mulher morreu após ser esfaqueada e outra ficou ferida em uma das mãos, no final da manhã deste sábado (27), na Rua Paulista, no Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da Capital. O suspeito do crime é irmão das vítimas. O tenente da Polícia Militar (PM), Rafael Barutti, contou que quatro irmãos, sendo três mulheres e um homem, moravam na res...