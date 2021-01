Cidades Homem é preso suspeito de roubar e estuprar mulher em Aparecida de Goiânia O crime aconteceu no último dia 7 de janeiro, quando a vítima voltada para a casa após o trabalho, por volta das 23h30

Um homem de 22 anos foi preso preventivamente na última sexta-feira (15), em Aparecida de Goiânia, suspeito de roubar um celular e estuprar uma mulher de 30 anos. O crime aconteceu no último dia 7 de janeiro, quando a vítima voltada para a casa após o trabalho, por volta das 23h30, no Setor Colonial Sul. De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o suspeito abordo...