Cidades Homem é preso em flagrante suspeito de maus-tratos contra cachorro em Aparecida de Goiânia Animal foi encontrado desnutrido e machucado

Após uma denúncia anônima, um homem, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante no sábado (16), suspeito de maus-tratos a um cachorro da raça pit-bull, no Bairro Cardoso, em Aparecida de Goiânia. A operação a Polícia Militar, da Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida (Semma) e da ONG Anjos Peludos localizou o animal na casa do suspeito, sem ab...