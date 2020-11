Cidades Homem é morto em ação policial no Setor Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia Ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (29)

Um homem morreu na madrugada deste domingo (29) durante uma ação policial no Setor Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia. De acordo com o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da cidade, os policiais teriam encontrado drogas na residência do suspeito que teria disparado contra a equipe. Segundo a PM, houve troca de tiros e o homem, que não teve a identidade revelada p...