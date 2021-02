Cidades HMAP amplia número de leitos de UTI e de enfermaria para tratamento da Covid-19 Unidade conta agora com 140 unidades, sendo 80 de UTI e 60 de enfermaria

Subiu para 140, sendo 80 de UTI e 60 de enfermaria, a quantidade de leitos no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) destinado ao tratamento de pacientes com Covid-19. Anteriormente, a unidade contava com 115 leitos, 70 de UTI e 45 de enfermaria. Boletim epidemiológico desta terça-feira (23) informa que o município registra 48.381 casos, sendo que 47.055...