O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) abriu mais de 72 vagas de emprego para completar seu quadro de colaboradores, sendo três de início imediato e as demais para cadastro de reserva. As inscrições devem ser realizadas a partir das 10h do dia 23 de julho de 2021 até às 10h do dia 2 de agosto de 2021, no site http://hmap.org.br/transparencia/.

As vagas são para os cargos de auxiliar de farmácia, assistente de departamento pessoal, analista de suprimentos, analista administrativo, analista de departamento pessoal, analista de controle interno, e enfermeiros. Os salários variam entre R$ 1.181,67 e R$ 3.533,60.

A seleção ocorrerá em duas etapas, sendo a primeira de análise curricular e a segunda composta por uma entrevista comportamental, técnica e psicológica. A relação dos candidatos aprovados em cada etapa será divulgada no site, assim como a relação final dos candidatos aprovados em ordem de classificação.