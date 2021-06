Os grupos prioritários e pessoas acima de 43 anos continuam sendo vacinados, nesta terça-feira (29), em Aparecida de Goiânia. Sem necessidade de agendamento, o imunizante é ofertado no drive-thru da Cidade Administrativa. O drive instalado no Centro de Especialidades foi desativado e aguarda a chegada de nova remessa de doses.

As unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização também estão vacinando, mas há necessidade de agendamento por meio do aplicativo “Saúde Aparecida”.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as gestantes, puérperas, lactantes e profissionais da saúde, também precisam agendar a vacina. Já os trabalhadores da indústria também só são imunizados mediante agendamento. No entanto, a marcação é organizada pela Coordenação de Imunização, juntamente com os responsáveis das empresas. Trabalhadores da imprensa seguem sendo vacinados no drive.

O município também segue aplicando a segunda dose dos imunizantes. A pessoa que estiver no prazo para receber o reforço deve ir ao drive-thru do Aparecida Shopping, das 8 às 18 horas. O imunizante também estará disponível nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, das 8 às 17 horas.

Não é preciso agendar, mas é necessário apresentar documento de identidade, CPF e cartão de Vacinação. Se a Dose 2 for do imunizante Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente na Central Municipal de Imunização.