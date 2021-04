O grupo do projeto “Pão Nosso” realizou ação solidária com distribuição de pães artesanais neste domingo de páscoa (4), em Aparecida de Goiânia, na Casa Lar Idosos Solar das Acácias e o Abrigo Comendador. A ação conta com o apoio da MD Alimentos, Robson da Food Service e Moinho Globo que doaram a farinha para a produção dessa ação social!

Projeto Pão Nosso

O projeto nasceu durante o período de isolamento social e, além da ação solidária, deve se tornar um projeto itinerante que trabalhará a fomentação de produção e consumo de pães artesanais de fermentação natural e outros tipos de fermentação.

Segundo os organizadores, o produtor cultural, Jorge Neris, a jornalista e chef de cozinha, Bia Borges, e Guido Marco, o circuito será totalmente inovador, com objetivo e missão de incentivar o crescimento de empresas regionais nas áreas de panificação artesanal e confeitaria em Goiás.

A ação deve ter início em maio com diversas ações, inclusive com a liberação de receitas de pães para que as pessoas possam fazer o próprio produto em suas casas!

Informações nas redes sociais: @paonosso._.