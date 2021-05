Cidades Fiscalização fecha boate com 80 pessoas em Aparecida de Goiânia Segundo a Prefeitura, a boate, que também não tinha licença de funcionamento, recebeu uma multa de R$ 22,6 mil

Durante a madrugada deste domingo (2) uma boate localizada no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, foi fechada e multada pela Prefeitura. De acordo com informações do balanço de fiscalização, 80 pessoas se encontravam no local e não faziam o uso de máscara. Segundo a Prefeitura, a boate, que também não tinha licença de funcionamento, recebeu uma multa de R$ ...