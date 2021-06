com informações do Bom Dia Goiás

Uma quilométrica fila de carros se formou antes do início da vacinação contra a Covid-19, nesta quinta-feira (10), no drive-thru da Cidade Administrativa em Aparecida de Goiânia. As imagens foram mostradas durante o Bom Dia Goiás. Hoje o município começou a imunizar os moradores na faixa etária de 50 anos.

No momento da vacinação é necessário apresentar documento de identidade, cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço. O morador que optar pela vacinação nos drives não necessita fazer agendamento.

Já os que escolherem se vacinarem nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização, precisam agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”, que pode ser acessado pelo site da Prefeitura. As vagas já estão liberadas.