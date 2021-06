Cidades Festa clandestina com mais 300 pessoas é encerrada em Aparecida de Goiânia Neste evento, 153 participantes foram multados pelo não uso da máscara

Uma festa clandestina com mais de 300 pessoas foi encerrada em Aparecida de Goiânia na madrugada de sábado para domingo (6). O evento era realizado em uma chácara no Jardim dos Buritis e os agentes flagraram e multaram 153 pessoas pelo não uso da máscara facial. O proprietário do espaço também foi multado em R$ 40 mil por irregularidades e por promover aglomerações. Além deste ...