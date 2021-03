Cidades Esposa de Gustavo Mendanha testa positivo para Covid-19 De acordo com informações preliminares, a primeira dama de Aparecida de Goiânia está com sintomas leves, como dor de cabeça e tosse

Mayara Mendanha, esposa do atual prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada na manhã deste domingo (21) pela própria Mayara em um post nas redes sociais. De acordo com informações preliminares, a primeira dama de Aparecida de Goiânia está com sintomas leves, como dor de cabeça e tosse. Devido ao dia...