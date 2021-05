Cidades Em manifestação nesta quinta, policias penais votam greve geral no sistema penitenciário de Goiás Cerca de 350 servidores bloqueiam entrada do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, revela presidente da Aspego

Atualizada às 9h10. Policiais penais do Estado de Goiás realizam, na manhã desta quinta-feira (13), uma manifestação em frente ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da Capital. De acordo com informações do presidente da Associação dos Policiais Penais do Estado de Goiás (Aspego), Adalto Nunes, os servidores irão votar ainda nesta m...