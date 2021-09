Cidades Em Aparecida, número de contratações com carteira assinada cresce 40% em relação ao ano passado Entre janeiro e junho deste ano, município registrou 30.637 admissões. No mesmo período de 2020, foram 21.762

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revelam que, em Aparecida de Goiânia, o número de contratações com carteira assinada neste primeiro semestre é 40% maior do que nos seis primeiros meses de 2020, quando começou a pandemia de Covid-19. Entre janeiro e junho deste ano, Aparecida registrou 30.637 admissões. No mesmo período de 2020, foram 21.762. Ainda de aco...