Cidades Em Aparecida, fiscalização autua bares e encerra festa clandestina durante o feriado Seis pessoas foram presas pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) e 219 multadas por não uso de máscaras

Uma festa com mais de 250 pessoas foi encerrada nesta terça-feira (7), no Setor Fabrício, em Aparecida de Goiânia. Segundo a fiscalização, 180 convidados que estavam sem máscaras foram multados, além do dono do espaço onde estava sendo realizada a festa clandestina, que deverá pagar R$ 21 mil pelo descumprimento da capacidade estabelecida pelo Comitê de Prevenção e E...