Em Aparecida de Goiânia, prefeitura interdita motel, distribuidoras de bebidas e encerra festa

Na noite desta segunda-feira (15), a prefeitura de Aparecida de Goiânia intensificou a fiscalização em estabelecimentos que comercializam bebidas na cidade e interditaram motel, distribuidoras de bebidas e tabacaria. Com apoio da Guarda Civil, as equipes de fiscais percorreram as regiões do setor Garavelo, Santa Luzia e Vila Santa. De acordo com a nova portaria publicada, e...