Cidades Duas pessoas morrem em acidente em trecho da BR-153, em Aparecida de Goiânia Equipe do Instituto Médico Legal do município removeram os corpos

Duas pessoas que estavam em uma motocicleta morreram em acidente na madrugada desta quarta-feira (3), na BR-153, setor Vila Santa, em Aparecida de Goiânia. Equipe do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção dos corpos. Devido o trabalho das equipes houve congestionamento na BR-153, no sentido Aparecida para Goiânia. As vítimas, segundo o IML, são um homem ...