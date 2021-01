Cidades Dos 14 pacientes de Manaus em Aparecida, 9 estão na UTI Boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (20) informa que outros três estão em estado grave e podem precisar de leitos na terapia intensiva

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia atualizou, na tarde desta quarta-feira (20), o boletim sobre a saúde dos pacientes de Manaus (AM) internados no Hospital Municipal da cidade. De acordo com o boletim, das 14 pessoas recebidas, nove estão internadas em UTIs, sendo dois em estado gravíssimo e intubados e sete em estado grave com uso de “grande q...