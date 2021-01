Cidades Discussão por bombinhas na rua termina em morte de homem a tiros em Aparecida de Goiânia O crime aconteceu na noite deste sábado (30), por volta das 23 horas

Um homem de 25 anos foi morto a tiros por volta das 23 horas, deste sábado (30), em uma residência do Jardim Bonança, em Aparecida de Goiânia. De acordo com o Grupo de Investigação de Homicídio (GIH), ele estava fazendo uma festa em casa, quando iniciou uma discussão com pessoas que estariam soltando bombinhas na porta da residência. Após a briga, el...