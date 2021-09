Cidades Defensoria Pública de Goiás entra com ação em defesa de famílias despejadas de ocupação Garantia de moradia e realocação para as famílias estão no pedido

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) propôs nesta terça-feira (28), uma ação civil pública (ACP) com pedido liminar de tutela provisória de urgência em defesa das famílias despejadas de uma ocupação do Setor Independência Mansões. Cerca de 50 famílias foram retiradas do local mediante desocupação forçada com uso de força policial e violência contra moradores, dentre el...