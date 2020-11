Cidades Decreto de Aparecida de Goiânia autoriza retorno das aulas presenciais Está autorizada a retomada do ensino infantil, fundamental, médio e superior, com lotação máxima de 30%, de forma gradual e não obrigatória

Em portaria publicada na última quarta-feira (11), no Diário Oficial Eletrônico de Aparecida de Goiânia, o Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus no município autorizou o retorno das aulas presenciais no ensino infantil, fundamental, médio e superior, com lotação máxima de 30%, de forma gradual e não obrigatória. Segundo o comitê, a decisão é resu...