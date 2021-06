A Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou na noite desta terça-feira (1°) a ampliação da vacinação contra a Covid-19 no município. A partir desta quarta-feira (02), pessoas com 58 anos poderão receber o imunizante. Segundo a gestão, qualquer morador da cidade nessa faixa etária poderá ser vacinado mediante apresentação de documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço.

Os interessados poderão procurar os postos de drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, sem necessidade de agendamento. Quem preferir receber o imunizante nas Unidades de Saúde (UBS) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e a Central Municipal de Imunização, precisa agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso à ferramenta pode ser feito pelo site da Prefeitura (aparecida.go.gov.br).

Segunda dose

A Prefeitura destaca que também continua a vacinação de segunda dose contra a Covid-19 no drive-thru localizado no estacionamento do Aparecida Shopping e também nas cinco UBSs que fazem a imunização contra a doença. Para a segunda dose não é necessário agendamento.