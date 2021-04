Cidades Covid-19: Mendanha segue com quadro estável e sem febre Prefeito de Aparecida está internado deste a última quinta-feira (1º) no Hospital Santa Mônica

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, segue com quadro de saúde estável. As informações foram divulgadas na tarde deste sábado (3) pela equipe de assessoria da Prefeitura. Ele está internado deste a última quinta-feira (1º) no Hospital Santa Mônica, no município, tratando uma infecção da Covid-19. Ainda segundo o boletim médico, Gustavo Mendanha está r...