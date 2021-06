Cidades Covid-19: fiscalização em Aparecida fecha quatro estabelecimentos e multa 39 pessoas Os fiscais visitaram 62 locais durante toda a noite e a madrugada

Quatro estabelecimentos foram fechados, um carro com som automotivo apreendido por perturbação do sossego e 39 pessoas multadas por não uso de máscara de proteção, na noite desta sexta-feira (25), pela fiscalização da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Os locais não cumpriam as regras sanitárias de combate à pandemia de covid-19. Na operação, os fiscais visitaram 62 loc...