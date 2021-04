Cidades Covid-19: fiscalização aplica 38 multas por não uso de máscara e fecha 6 comércios em Aparecida Ação foi realizada pela fiscalização do município em enfrentamento à Covid-19 e as multas pelo não uso do acessório, obrigatório em locais públicos e privados, totalizaram R$ 7.254

Trinta e oito multas por não uso de máscara foram aplicadas, dois carros apreendidos por perturbação do sossego e seis estabelecimentos comerciais em situação irregular fechados, neste sábado (17), em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da Capital. A ação foi realizada pela fiscalização do município em enfrentamento à Covid-19 e as multas pelo não uso do acessório, o...