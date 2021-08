Aparecida de Goiânia realiza, nesta sexta-feira (27) e neste sábado (28), um mutirão da vacinação contra a Covid-19. O imunizante será ofertado em 20 postos com necessidade de agendamento por meio do aplicativo “Saúde Aparecida” ou no site da prefeitura. Os drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, também irão atender em livre demanda. O município oferta 6,2 mil doses e no início desta manhã ainda há vagas disponíveis.

Nas 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) e na Central de Imunização as salas de vacinação funcionarão exclusivamente, das 8 às 16 horas, para a Campanha de Imunização contra a Covid. Nos drives os atendimentos serão das 8 às 18h na sexta e das 8 às 17 horas no sábado. No momento da vacinação é necessário apresentar documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço da cidade.

2ª dose

O morador que já estiver no prazo para receber a segunda dose deve procurar um dos sete postos do município, que são o drive-thru do Aparecida Shopping, Central de Imunização e nas UBS´s Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Veiga Jardim, Andrade Reis e Jardim Florença. Não é necessário agendar.

A prefeitura orienta que o morador que na primeira dose foi vacinado na Cidade Administrativa e no Centro de Especialidades podem procurar o drive do Aparecida Shopping nesta sexta, das 8 às 18 horas, e no sábado, das 8 às 17 horas.

Já os que foram vacinados em uma unidade de saúde devem retornar ao mesmo local para receber o reforço. O horário de atendimento é da das 8 às 16 horas. A única exceção refere-se à segunda dose da Coronavac, que só está disponível no drive e na Central.

Veja as 19 UBS’s que participam do Mutirão:

UBS Madre Germana

UBS Mansões Paraíso

UBS Pontal Sul II

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Hilda

UBS Colina Azul

UBS Bandeirantes

UBS Jardim Riviera

UBS Parque Trindade

UBS Retiro do Bosque

UBS Cândido de Queiroz

UBS Anhembi

UBS Boa Esperança

UBS Santo André

UBS Andrade Reis

UBS Bairro Cardoso

UBS Jardim Olímpico

UBS Jardim Florença

UBS Veiga Jardim

Nesta sexta e sábado também funcionam:

Central Municipal de Imunização

Drive-thru da Cidade Administrativa (exclusivamente 1ª dose)

Drive-thru do Centro de Especialidades (exclusivamente 1ª dose)

Drive-thru do Aparecida Shopping (exclusivamente 2ª dose)