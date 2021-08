Atualizada às 13h07.

Nesta quarta-feira (4), a vacinação contra a Covid-19 para pessoas acima de 30 anos em Aparecida de Goiânia será ofertada em 23 postos, sendo 20 unidades básicas de saúde (UBS) e Central de Imunização, com agendamento no aplicativo Saúde Aparecida, e dois drives-thru, em livre demanda, das 8h às 17h. As mais de 2 mil vagas para agendamento foram liberadas na manhã desta terça-feira (3).

Superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Daniela Ribeiro explica que a iniciativa desta quarta-feira visa descentralizar a vacinação e com o objetivo de atingir os pedestres, mas sem aglomeração. Segundo Daniela, a intenção é repetir a ação sempre as quartas e quando tiver doses suficientes disponíveis. “A cada sete dias, o município terá 21 postos em pleno funcionamento, por agendamento, e mais dois drives, sem agendamento, para aplicação da 1ª dose”, afirmou.

Segunda dose

A aplicação da segunda dose segue em sete postos e não há necessidade de agendamento. O atendimento na Central de Imunização, nas unidades básicas de saúde do Bairro Cardoso, do Andrade Reis, do Jardim Olímpico, do Jardim Florença e do Veiga Jardim é das 8h às 17h. Já no drive do Aparecida Shopping é das 8h às 18h, de segunda a sexta e das 8h às 17h, aos sábados.

Confira os locais:

UBS Madre Germana

UBS Mansões Paraíso

UBS Pontal Sul II

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Hilda

UBS Colina Azul

UBS Bandeirantes

UBS Jardim Riviera

UBS Parque Trindade

UBS Retiro do Bosque

UBS Cândido de Queiroz

UBS Anhembi

UBS Boa Esperança

UBS Santo Andre

UBS Andrade Reis

UBS Bairro Cardoso

UBS Jardim Olímpico

UBS Jardim Florença

UBS Veiga Jardim

Centro de Saúde Papillon Park

Na quarta também funcionam os seguintes postos:

Central Municipal de Imunização

Drive-Thru da Cidade Administrativa (exclusivamente 1ª dose)

Drive-Thru do Centro de Especialidades (exclusivamente 1ª dose)

Drive-Thru do Aparecida Shopping (exclusivamente 2ª dose)