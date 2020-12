Cidades Com festa, Hospital de Aparecida registra alta de milésimo paciente recuperado da Covid-19 Raimundo Rodrigues, de 82 anos, foi encaminhado para a unidade de saúde com os sintomas da doença, mas, apesar de ser do grupo de risco, não precisou ser internado em um leito de UTI

Foi registrada no início da tarde desta sexta-feira (11) a alta do milésimo paciente recuperado da Covid-19 do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP). Raimundo Rodrigues, de 82 anos, foi encaminhado para a unidade de saúde com os sintomas da doença, mas, apesar de ser do grupo de risco, não precisou ser internado em um leito da Unidade de Terapia Intenstiva (...