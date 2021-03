Cidades Colisão entre ônibus e carreta deixa trecho da BR-153 parcialmente interditada em Campinorte Acidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (11) e ainda não há informações sobre feridos

Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta carregada com cimento deixa a BR-153 parcialmente interditada na altura do km 163 em Campinorte, na região Norte de Goiás. O acidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (11). Ainda não há informações sobre feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus está sobre uma parte da rodovia e a ca...