Cidades Ciclista morre após colidir contra ônibus em Aparecida de Goiânia Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando a equipe chegou a vítima já estava morta

Um ciclista morreu, no início da manhã desta quinta-feira (13), após colidir contra um ônibus no Polo Empresarial Goiás, Etapa 1, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. O acidente foi no cruzamento da Rua 18 com Rua 6, por volta das 8 horas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando a equipe chegou a vítima já estava morta. A Polí...