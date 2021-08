Cidades Casos de variante delta se mantêm estáveis, mas variante gamma preocupa, em Aparecida de Goiânia Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, de julho pra cá, mais de 90% dos sequenciamentos realizados são referentes à variante gamma e 8% são delta

Com 26 casos confirmados até o momento, a prevalência da variante delta do coronavírus se mantém estável em Aparecida de Goiânia. As informações são do Programa de Vigilância Genômica do Sars-CoV-2 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que tem por objetivo identificar como está a circulação das variantes do novo coronavírus no território municipal e já t...