Cidades Carro capota e interdita a Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia Uma pessoa ficou ferida, foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia

Atualizada às 8h21. Um carro capotou por volta das 5h50 desta segunda-feira (7), na Avenida Rio Verde, no setor dos Afonsos, em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da Capital. O Corpo de Bombeiros esteve no local e devido ao acidente parte da via está interditada. De acordo com a corporação, há uma vítima, que teve ferimentos leves e está consciente....