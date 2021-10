Cidades Cantor sertanejo é preso durante show em Aparecida de Goiânia Caso de receptação teria ocorrido em 2016, quando o artista ainda morava em Rondônia

O cantor sertanejo Robson Satto foi preso durante a noite desta segunda-feira (11) enquanto fazia um show em um bar de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o artista tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação em Rondônia, no ano de 2016. Em entrevista ao G1 Goiás, o irmão do cantor, Ronivon de Sou...