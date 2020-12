Cidades Cadela de rua ganha comida e cobertor de PMs, em Aparecida de Goiânia Policiais perceberam que o animal estava revirando o lixo, com fome, e sua coberta estava molhada por causa da chuva

Uma cadela de rua que estava com frio ganhou de dois policiais militares cobertor e uma vasilha com comida, na noite de sábado (12), na Avenida Santana, no Setor Retiro do Bosque, em Aparecida de Goiânia. A ação de solidariedade do soldado Rafael de Oliveira e do sargento Anderson Sátiro foi registrada por câmeras de segurança de um açougue. Segundo Olivei...