Cidades Atendimentos no Vapt Vupt do Garavelo são transferidos temporariamente para o Buriti Shopping Mudança acontece entre os dias 8 e 20 de fevereiro

Os atendimentos no Vapt Vupt do Garavelo, em Aparecida de Goiânia, serão transferidos temporariamente para a unidade Admar Otto, no Buriti Shopping, entre os dias 8 e 20 de fevereiro, por conta da mudança de local da agência. A nova unidade da região será instalada no Garavelo Shopping. Segundo a Secretaria Estadual de Administração (Sead), a mudança vai gerar uma ec...