Cidades Aplicação da segunda dose da CoronaVac em Aparecida será feita somente dois postos Secretaria de Saúde do município informou que devido ao baixo estoque do imunizante as aplicações de reforço foram centralizadas em dois locais

A partir desta quarta-feira (19) a segunda dose da CoronaVac será aplicada somente em dois locais em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Segundo a Secretaria de Saúde do município a centralização nos dois locais acontece devido ao baixo estoque do imunizante. As pessoas que precisam tomar o reforço da CoronaVac devem ir, exclusivamente, ao dri...