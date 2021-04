Cidades Aplicação da 1ª dose das vacinas contra a Covid-19 em postos drive-thru é suspensa em Aparecida De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município, as doses dos imunizantes distribuídas pelo Ministério da Saúde não foram suficientes para atender a demanda

A aplicação da 1ª dose das vacinas contra a Covid-19 será suspensa nos postos drive-thru de Aparecida de Goiânia a partir deste domingo (11). De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município, as doses dos imunizantes distribuídas pelo Ministério da Saúde não foram suficientes para atender a demanda. Em comunicado, a pasta informou que Ap...