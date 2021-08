Sete postos vacinam contra a Covid-19 pessoas acima de 18 anos, nesta quarta-feira (25), em Aparecida de Goiânia. Com a chegada de novas doses, o atendimento no drive-thru da Cidade Administrativa foi retomado e segue por livre demanda até às 18 horas. Segundo a Secretaria de Saúde do Município (SMS), a partir desta quinta-feira (26), o atendimento também será retomado no Centro de Especialidades.

Para receber o imunizante nas cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e na Central de Imunização é necessário agendamento por meio do aplicativo. No momento da imunização, seja de 1ª ou 2ª dose, o morador deve apresentar o documento de Identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço que seja do município. Para a segunda aplicação não é necessário agendamento.

Mutirão

A super quarta da vacinação realizada em Aparecida foi suspensa devido à nova reorganização na distribuição de doses da vacina contra a Covid-19 para as cidades pelo governo do Estado. Com isso, o mutirão de vacinação será realizado às sextas e sábados, em mais de 20 UBS´s.

De acordo com a SMS, serão disponibilizadas mais de 4 mil doses para agendamento em 21 postos de vacinação durante o mutirão. Os drives nesses dois dias continuam funcionando normalmente por livre demanda.

Dose de reforço

A segunda dose segue sem aplicada, sem necessidade de agendamento, no dirive-thru do Aparecida Shopping, das 8h às 18h de segunda a sexta e das 8h às no sábado, são aplicados o reforço de todas as vacinas.

Já nas cinco UBS e na Central de Imunização o atendimento é de segunda a sábado é 8h às 16h. No caso da Coronavac, a segunda dose é aplicada no drive do Aparecida Shopping e na Central de Imunização. As demais estão presentes nos sete postos.