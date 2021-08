Aparecida de Goiânia segue vacinando em primeira dose nesta segunda-feira (23) pessoas acima de 18 anos, que fizeram o agendamento por meio do aplicativo Saúde Aparecida. Segundo a prefeitura, a medida foi tomada devido à quantidade de doses para aplicação e até a chegada de uma nova remessa os drives-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades estão com as atividades suspensas.

Hoje a primeira dose é aplicada exclusivamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e na Central Municipal de Imunização. Para ser vacinado, o morador deve apresentar documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço. De acordo com a prefeitura, as vagas para terça já foram preenchidas.

Segunda dose

O morador que está no prazo para receber a segunda dose pode ir no drive-thru do Aparecida Shopping, que funciona das 8h às 18h nos dias de semana. No local, são aplicados o reforço da Pfizer, da Astrazeneca e da Coronavac.

Outra opção é uma das cinco UBS’s - Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Veiga Jardim, Andrade Reis e Jardim Florença, que funcionam das 8h às 16h e a Central de Imunização, das 8h às 18h. Não é necessário agendar.