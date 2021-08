Aparecida de Goiânia segue vacinando contra a Covid-19 pessoas acima de 24 anos nesta segunda-feira (16). O imunizante é ofertado em 8 postos, sendo que dois são drive-thrus. Nas Unidades Básicas de Saúde (UB’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença, Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização é necessário agendar por meio do aplicativo “Saúde Aparecida” ou pelo site da Prefeitura. Já nos drive-thrus não é necessário agendar e o atendimento é das 8h às 18h.

Os moradores que estão no período para receber a segunda dose devem procurar um dos 7 postos, que são a Central de Imunização, o drive-thru no estacionamento do Aparecida Shopping e as UBSs do Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Andrade Reis, Veiga Jardim e Jardim Florença. Para receber o reforço não é necessário agendamento.

No momento da imunização tem que apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação. A segunda dose da CoronaVac é aplicada exclusivamente no drive do Aparecida Shopping e na Central Municipal de Imunização. No caso da Pfizer ou da AstraZeneca, a orientação é ir até uma das 5 UBS’s, no drive e na Central de Imunização.