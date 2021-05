Cidades Aparecida segue vacinando gestantes e puérperas com comorbidades contra a Covid-19 Pessoas com comorbidades ou com deficiência também estão sendo imunizadas nos postos de drive-thru e UBS’s

Gestantes e puérperas com comorbidades seguem sendo vacinadas contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia. A Secretaria de Saúde do município informa que as pessoas que integram este grupo precisam apresentar prescrição médica e agendarem a aplicação por meio do aplicativo “Saúde Aparecida”, disponível no site da Prefeitura. A pasta esclarece ainda que o agendamento para as grávidas e no...