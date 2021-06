A partir das 12 horas desta sexta-feira (25) Aparecida de Goiânia retoma a vacinação contra a Covid-19 no drive instalado na Cidade Administrativa Maguito Vilela. No local não é necessário agendamento.

A imunização também é realizada em cinco Unidades Básicas de Saúde Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e na Central de Imunização no Centro. Grávidas e puérperas poderão solicitar a vacinação pelo aplicativo Saúde Aparecida. A ferramenta está disponível para acesso no site da Prefeitura. As vagas também devem ser liberadas ainda nesta manhã.

Para receber o imunizante é necessário apresentar documento de identidade, CPF ou Cartão SUS e comprovante de endereço. Para grupos específicos há outras exigências.

Confira as regras da vacinação dos grupos PNI

Os grupos prioritários atendidos pela Prefeitura continuam sendo imunizados normalmente, inclusive neste sábado, concomitantemente com a população da faixa etária dos 46 anos.

Caminhoneiros

Devem morar no município de Aparecida de Goiânia

Contempla:

Motoristas de transporte rodoviário de cargas definido pelo art. 1° II da Lei n° 13.103, de 02 de março de 2015, que trata da regulamentação da profissão de motorista.

Devem apresentar:

CNH das categorias D ou E (constando que está exercendo a profissão remunerada);

Comprovante de endereço nominal (precisa estar no nome do trabalhador).

Locais de vacinação:

Sem necessidade de agendamento:

– Drive-thru Cidade Administrativa: Avenida Gervásio Pinheiro, APM, Setor Residencial Solar Central Park.

Por agendamento, pelo aplicativo “Saúde Aparecida”:

– UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h).

Trabalhadores da educação (acima de 18 anos)

Devem atuar no município de Aparecida de Goiânia

Contempla:

Trabalhadores de Ensino Básico e Trabalhadores de Ensino Superior (professores, administrativos, serviços gerais, agentes educacionais, estagiários em atuação e outros com lotação direta na educação, seja da rede pública ou privada).

Devem apresentar:

Documento pessoal com foto;

CPF ou Cartão SUS;

Comprovante de atuação profissional no município, contracheque ou declaração constando local e período de atuação.

Locais de vacinação:

Sem necessidade de agendamento prévio:

– Drive-thru da Cidade Administrativa Maguito Vilela: de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h;

Com necessidade de agendamento prévio pelo aplicativo “Saúde Aparecida”:

– UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas).

Trabalhadores do transporte aéreo, metroviário, ferroviário e aquaviários (acima de 18 anos)

Devem morar no município de Aparecida de Goiânia

Contempla:

Funcionários das companhias aéreas nacionais, definidos pelo Decreto n°1.232 e funcionários dos aeroportos e dos serviços auxiliares ao transporte aéreo (aeroportuários).

Funcionários das empresas metroferroviárias de passageiros e cargas, e navegação.

Devem apresentar:

Documento pessoal com foto;

CPF ou Cartão SUS;

Comprovante de endereço

Comprovante de atuação na área, carteira profissional ou contra cheque; e credenciamento aeroportuário válido conforme o decreto 7.168/2010 e RBAC 107 da ANAC

Locais de vacinação:

Sem necessidade de agendamento prévio:

– Drive-thru da Cidade Administrativa Maguito Vilela: de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h;

Com necessidade de agendamento prévio pelo aplicativo “Saúde Aparecida”:

– UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas).

Pessoas com comorbidades ou com deficiência (acima de 18 anos)

Devem morar no município de Aparecida de Goiânia

Contempla:

pessoas com comorbidades;

pessoas com deficiência permanente;

renais crônicos acima de 18 anos;

pessoas com síndrome de down;

doenças neurológicas;

gestantes e puérperas com comorbidades.

Devem apresentar:

Documento pessoal com foto;

CPF ou Cartão SUS;

Comprovante de endereço;

Laudo médico ou comprovante legal da doença ou condição permanente

Obs.1: Laudos médicos com validade máxima de até 01 ano.

Obs 2.: pessoas com síndrome de down não precisam apresentar laudo médico. Traços e características visíveis comprovam.

Obs. 3: Gestantes e puérperas com comorbidades também precisam apresentar prescrição médica.

Locais de vacinação:

Sem necessidade de agendamento prévio:

– Drive-thru da Cidade Administrativa Maguito Vilela: de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h;

– Drive-thru do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança: de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.

Com necessidade de agendamento prévio pelo aplicativo “Saúde Aparecida”:

– UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas).

Obs.: Gestantes e puérperas exclusivamente via agendamento.