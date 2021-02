Cidades Aparecida realiza no sábado (13) “Dia D” de vacinação contra Covid-19 para idosos acima de 85 anos Imunização será realizada das 8 às 17 horas nos drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades no Jardim Boa Esperança

Neste sábado (13), a Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia (SMS) realiza o “Dia D” da vacinação contra Covid-19 para as pessoas acima de 85 anos. A imunização ocorrerá das 8h às 17h nos drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades no Jardim Boa Esperança. Não é necessário agendamento. Coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata...